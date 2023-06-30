Українська воротарка продовжить кар'єру в іншому клубі Франції.
Катерина Боклач, ФК Олімпік Марсель
30 червня 2023, 09:51
Молода українська воротарка Катерина Боклач перейшла до жіночої команди Марселя. Про це повідомляє прес-служба "олімпійців".
19-річна українка підписала із головним фаворитом на вихід до першого дивізіону контракт, умови якого не розголошуються. Боклач буде виступати у Марселі під першим номером.
До стану “олімпіців” українка перебралась з Гренобля, де провела попередній сезон. До цього Боклач була гравчинею польського Гурніка та виступала у Лізі чемпіонів з вірменською Хаясою.
В Україні Катерина не один сезон захищала ворота Ладомира з Володимира.