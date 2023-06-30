Франция

Українська воротарка продовжить кар'єру в іншому клубі Франції.

Молода українська воротарка Катерина Боклач перейшла до жіночої команди Марселя. Про це повідомляє прес-служба "олімпійців".

19-річна українка підписала із головним фаворитом на вихід до першого дивізіону контракт, умови якого не розголошуються. Боклач буде виступати у Марселі під першим номером.

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗿𝘆𝗻𝗮 𝗕𝗼𝗸𝗹𝗮𝗰𝗵 est Olympienne ! 🔵⚪️



Internationale ukrainienne, la gardienne d’1m81 qui s’est distinguée à Grenoble par ses réflexes et son jeu au pied rejoint l’OM après une excellente première année en France. 🧤



Bienvenue à 𝙈𝘼𝙍𝙎𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀 💙 pic.twitter.com/uzct7YcYRb — OM Féminines (@OMfeminines) June 29, 2023

До стану “олімпіців” українка перебралась з Гренобля, де провела попередній сезон. До цього Боклач була гравчинею польського Гурніка та виступала у Лізі чемпіонів з вірменською Хаясою.

В Україні Катерина не один сезон захищала ворота Ладомира з Володимира.