Молода українська воротарка Катерина Боклач перейшла до жіночої команди Марселя. Про це повідомляє прес-служба "олімпійців".

19-річна українка підписала із головним фаворитом на вихід до першого дивізіону контракт, умови якого не розголошуються. Боклач буде виступати у Марселі під першим номером.

До стану “олімпіців” українка перебралась з Гренобля, де провела попередній сезон. До цього Боклач була гравчинею польського Гурніка та виступала у Лізі чемпіонів з вірменською Хаясою.

В Україні Катерина не один сезон захищала ворота Ладомира з Володимира.