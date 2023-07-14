Франция

Футболіст продовжить виступи у складі провансальців.

Марсель оголосив про підписання Ренана Лоді з мадридського Атлетіко - повідомляє офіційний сайт клубу.

Захисник приєднався до Олімпійців після успішного проходження медогляду. Сума трансферу склала 13 мільйонів євро.

За три сезони у Атлетіко Ренан Лоді провів 118 матчів, у тому числі 27 у Лізі чемпіонів УЄФА, і виграв титул чемпіона Іспанії у 2021 році. У 2022 році, перебуваючи у оренді за Ноттінгем Форест в англійській Прем’єр-лізі, він зіграв у 32 іграх.

З "канаріньос" лівий захисник дійшов до фіналу Кубка Америки 2021.