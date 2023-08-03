Франция

26-річний футболіст продовжить кар'єру у ПСЖ.

Усман Дембеле переходить до ПСЖ, його трансфер повністю узгоджено, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, ПСЖ та Барселона залагодили останні деталі. Сьогодні 26-річний вінгер прибуде до Парижа. Він підпише контракт п'ять років.

ПСЖ заплатить за гравця 50 млн. євро, з яких Барселоні дістануться лише 25 млн. євро.

Другу половину від суми угоди отримають сам Дембеле та його агент. Такими є умови відступних, які діяли до 1 серпня.

Зазначимо, що у сезоні-2022/23 Дембеле провів 25 матчів у Ла Лізі: на його рахунку п'ять забитих голів.