Франция

Футболіст був готовий знизити свою частку, але передумав.

Усман Дембеле близький до переходу до ПСЖ, повідомляє AS.

Однак, за інформацією джерела, проблема з переходом полягає в тому, як буде розподілено 50 мільйонів євро, які ПСЖ виплатить Барселоні.

Переможці Ла Ліги мають половину суми віддати Дембеле та його агенту, і це їм вважається несправедливим.

Спочатку вінгер погоджувався на зменшення своєї частки, щоб розлучитися з клубом у добрих відносинах, але ситуація змінилася.

Дембеле за сезон відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.