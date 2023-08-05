Футболіст був готовий знизити свою частку, але передумав.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
05 серпня 2023, 21:59
Усман Дембеле близький до переходу до ПСЖ, повідомляє AS.
Однак, за інформацією джерела, проблема з переходом полягає в тому, як буде розподілено 50 мільйонів євро, які ПСЖ виплатить Барселоні.
Переможці Ла Ліги мають половину суми віддати Дембеле та його агенту, і це їм вважається несправедливим.
Спочатку вінгер погоджувався на зменшення своєї частки, щоб розлучитися з клубом у добрих відносинах, але ситуація змінилася.
Дембеле за сезон відіграв 35 матчів, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.