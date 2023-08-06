Франция

20-річний футболіст може продовжити кар'єру у Лізі 1.

Ансу Фаті може перейти до ПСЖ вслід за Усманом Дембеле, повідомляє AS.

За інформацією джерела, французький клуб готує пропозицію щодо 20-річного вінгера.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке хотів би бачити Фаті у складі своєї команди. Барселона буде готова продати Ансу, а Жорже Мендеш, його агент не перший місяць намагається знайти для клієнта новий клуб.

У Ла Лізі у сезоні-2022/23 вінгер забив 7 голів за 36 матчів, у середньому проводячи на полі 38 хвилин.