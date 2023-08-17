Франція

Форвард не надто добре проявив себе на рівні АПЛ до цього.

Замбійський нападник Патсон Дака мав просто приголомшливу результативність (34 голи та 12 гольових передач у 42 зустрічах) у сезоні-2020/21, коли виступав за австрійський Зальцбург, тож англійський Лестер того літа без жодних сумнівів виклав 30 млн євро за його трансфер.

Однак за два роки з моменту переходу 24-річний виконавець так і не наблизився до своїх колишніх показників, а його команда за підсумками попереднього сезону взагалі вилетіла до Чемпіоншипу.

Утім, Дака матиме можливість уникнути виступів у другому за силою дивізіоні Англії, якщо французький Монако таки зуміє вмовити Лестер продати його.

Наразі тривають перемовини поміж клубами, тоді як ідеться про компенсацію в розмірі 25 млн євро на користь "лис".

У минулому сезоні Дака відзначився по чотири рази голами та гольовими передачами в 36 матчах.