Франція

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках четвертого туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Ліону.

Результат зустрічі вже було вирішено у першому таймі, коли парижанам вдалося забити чотири голи у ворота суперника. Зазначимо, що дубль на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе.

У другому таймі Толіссо реалізував пенальті, внаслідок чого записав на свій рахунок гол престижу.

Ліон — ПСЖ 1:4

Голи: Толіссо, 74 (з пенальті) – Мбаппе, 4, 45+1, Хакімі, 20, Асенсіо, 38.

Ліон: Лопеш – Мата, Чалета-Цар, Діоманде, Тальяфіко – Толіссо (Лепенан, 80), Мейтленд-Найлс – Шеркі (Альверо, 76), Какре, Нуама (Жеффіньйо, 76) – Кадевере (Бальде, 46)/

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес — Заїр-Емері (Ндур, 86), Угарте (Фабіан, 76), Вітінья — Дембеле (Барколя, 75), Асенсіо (Рамуш, 76), Мбаппе.

Попередження: Толіссо, Мейтленд-Найлс — Ернандес, Заїр-Емері.