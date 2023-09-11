Франція

Талановитий француз все ж міг опинитися в АПЛ вже минулого літа.

Атакуючий півзахисник Ліона Раян Шеркі цього літа цікавив два англійських клуби, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Італійський інсайдер зазначив, що лондонський Челсі ніколи не вів серйозних або конкретних переговорів про підписання Шеркі. Клуб лише відслідковував 20-річного таланта, але вони ніколи не були близькі.

Він також додав, що прагнули підписати гравця Ліона два неназвані англійські клуби. Французи їм відмовили.

У цьому сезоні Шеркі виходив в основному складі Ліона в усіх 4-х турах Ліги 1, але поки що не відзначився результативними діями. Портал transfermarkt оцінює його у 30 мільйонів євро.