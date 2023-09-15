Франція

Дубль та асист Терема Моффі завдали чемпіону Франції невдачу, незважаючи на дубль Кіліана Мбаппе.

У рамках п'ятого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на своєму полі приймав Ніццу та не зміг досягти успіху в цьому протистоянні.

Рахунок у матчі був відкритий на 21-ій хвилині зустрічі завдяки Терему Моффі, який у підсумку оформив дубль та відзначився асистом у моменті з голом Гаетана Лаборда.

Незважаючи на те, що за парижан дублем зумів відзначитися Кіліан Мбаппе, цього виявилося недостатньо, щоб ПСЖ міг розраховувати бодай на нічию.

Фінальний свисток зафіксував гостьову перемогу Ніцци з рахунком 3:2.

ПСЖ - Ніцца 2:3

Голи: Мбаппе, 29, 87 — Моффі, 21, 69, Лаборд, 53