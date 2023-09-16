Франція

Підсилення досвідченим голкіпером для французького клубу.

Італійський воротар Сальваторе Сірігу має за плечима вже чимало ігрового досвіду в провідних європейських чемпіонатах, оскільки свого часу встиг пограти за італійські Венецію, Палермо, Анкону, Торіно, Дженоа, Фіорентину та Наполі, а також іспанську Севілью й Осасуну, і французький Парі Сен-Жермен.

Однак контракт 36-річного виконавця з "ліліями" сплив під час цьогорічного літнього трансферного вікна, після чого досвідчений футболіст так і не отримав пропозиції до закриття ринку.

Але вже після завершення вересневої міжнародної павзи активізувалась у переговорному процесі французька Ніцца, яка шукала заміну для свого голкіпера Марцина Булки.

Ще під час підготовки до сезону Сірігу долучався до роботи з командою на тренуванні, і тоді його перформанс перевершив виступи Каспера Шмайхеля, який потім залишив клуб.

Залишалось лише підписати річну угоду, про що сповістила напередодні французька преса.

Сірігу вже встиг зіграти 522 матча в професійній кар’єрі, пропустивши 658 голів та 168 разів відстоявши "на нуль".