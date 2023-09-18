Франція

Головний тренер ПСЖ розраховував на італійського півзахисника.

Влітку Луїс Енріке, Луїш Кампуш та Нассер Аль-Хелайфі обговорювали майбутнє футболіста збірної Італії. Іспанський тренер схилявся до того, щоб зберегти Верратті, але керівництво "парижан" переконали його у зворотньому, наполягая, що внесок футболіста на полі не відповідає його зарплатні. Про це посилаючись на L’Équipe пише портал getfootballnewsfrance.com .

Луїса Енріке попередили, що італієць має проблеми з режимом. Через це, на думку керівників ПСЖ, він міг погано вплинути на партнерів по команді. Енріке переконався у правдивості цих слів, коли Верратті приїхав на передсезонку із зайвою вагою. Після цього клуб остаточно вирішив розпрощатися зі своїм футболістом.

Нещодавно 30-річний півзахисник перебрався до катарського Аль-Арабі за 45 млн. євро .