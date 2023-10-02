Франція

Цікаві схеми у французькому футболі.

Влітку цього року, бельгійський Моленбек за 25 млн. євро придбав у данського Норшелланда 19-річного ганського нападника Ернеста Нуама, після чого він був відправлений у оренду до французького Ліону із опцією можливого викупу.

По цьому трансферу ФІФА вирішила ініціювати розслідування на прохання кількох провідних клубів Ліги 1, які вимагали прояснити ситуацію. Про це повідомляє L'Équipe.

Джерело зазаначає, що керівництво Ліону заздалегідь запросило схвалення у DNCG — органу, який контролює фінанси клубів Ліги 1.

Треба зауважити, що обидва клуби, Моленбек та Ліон, належать спільному власнику — компанії Eagle Football.