Франція

Форвард розповів історію про те, як свого часу за шалені кошти переходив до Ліверпуля.

Англійський нападник Енді Керролл свого часу в 2011 році за божевільні 41 млн євро перейшов із Ньюкасла до Ліверпуля.

"Червоні" тоді намагались компенсувати відхід до лондонського Челсі свого форварда Фернандо Торреса за 59 млн євро, а оскільки все відбувалось напередодні закриття трансферного вікна, то припустились помилки під час вибору.

У підсумку забивний нападник на Енфілді не демонстрував тієї результативності, що була в нього за часів перебування в складі "сорок", і зрештою кар’єра провела його крізь Вест Гем, Редінг та Вест Бромвич перед тим, як 34-річний виконавець опинився у французькому Ам’єні в перший день цьогорічної осені.

У своєму останньому інтерв’ю Керролл пригадав емоції від переходу до Ліверпуля та розповів про своє поточне місце роботи.

"Це інший футбол, аніж той, у який я грав у Англії, де тебе просять бігати і пресингувати, поки тобі це не набридне. Тут він трохи більш тактичний, я повинен витрачати свою енергію тільки в певних ситуаціях.

Коли мій агент вперше заговорив зі мною про Ам'єн, я сказав йому: "Давай подивимось, що вони пропонують". Я побачив місто, стадіон, умови, і мені сподобалось.

Я пам’ятаю той момент, як Ліверпуль зробив цю неймовірну пропозицію в день дедлайну. Я опинився в гелікоптері, але не дуже розумів, для чого саме я там знаходився.

Я тільки пам’ятаю, що, оскільки я був травмований, я сподівався, що не пройду медогляд.

Але зрештою цей перехід допоміг мені подорослішати, оскільки вивів мене із зони комфорту. До цього я нічого не знав ні про життя, ані про футбол, окрім того досвіду, що мав у Ньюкаслі", — заявив англійський виконавець.

Керролл за Ліверпуль зіграв 58 матчів, забивши 11 голів та віддавши шість гольових передач.