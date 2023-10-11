Франція

Організатори змагань висунули три кандидати на отримання нагороди.

Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори французької Ліги 1 після завершення календарного місяця вирішили визначити трьох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Марцин Булка (Ніцца) / 3 матчі (Страсбур, ПСЖ, Монако), 2 пропущені голи, 2 "сухі" гри;

– Терем Моффі (Ніцца) / 3 матчі (Страсбур, ПСЖ, Монако), 3 голи + 1 гольова передача;

– Марко Бізот (Брест) / 3 матчі (Ренн, Реймс, Ліон), 2 пропущені голи, 2 "сухі" гри;

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ліги 1 та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень залишив за собою нападник Монако Такумі Мінаміно.