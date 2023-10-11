Організатори змагань висунули три кандидати на отримання нагороди.
Терем Моффі, Getty Images
11 жовтня 2023, 13:41
Міжнародна павза зайняла першу половину вересня, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.
На цьому тлі організатори французької Ліги 1 після завершення календарного місяця вирішили визначити трьох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Марцин Булка (Ніцца) / 3 матчі (Страсбур, ПСЖ, Монако), 2 пропущені голи, 2 "сухі" гри;
– Терем Моффі (Ніцца) / 3 матчі (Страсбур, ПСЖ, Монако), 3 голи + 1 гольова передача;
– Марко Бізот (Брест) / 3 матчі (Ренн, Реймс, Ліон), 2 пропущені голи, 2 "сухі" гри;
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ліги 1 та нижче в цьому матеріалі.
Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень залишив за собою нападник Монако Такумі Мінаміно.