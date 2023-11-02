Франція

Іспанський фахівець високо оцінює свого підопічного.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився стосовно перспектив нападника його команди Кіліана Мбаппе. Його слова наводить RMC Sport.

"Звичайно, для того, щоб виграти Золотий м'яч, на додаток до індивідуальних виступів, які у Кіліана на максимальному рівні, потрібно вигравати трофеї на рівні клубу та збірної.

Ми в ПСЖ намагаємося виграти якнайбільше, але очевидно, що гравець рівня Кіліана повинен також досягати успіху в національній команді. Я впевнений, що він виграє багато Золотих м'ячів. Я в цьому не сумніваюсь", — сказав головний тренер ПСЖ.