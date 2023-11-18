Франція 18 листопада 2023, 11:37 Стало відоме місце проведення матчу за Суперкубок Франції Статусний матч прийме столиця Франції. Парк де Пренс, Getty Images 18 листопада 2023, 11:37 Матч Суперкубку Франції між чинним Чемпіоном Ліги 1 ПСЖ та володарем Кубку Тулузою пройде в Парижі, третього січня на стадіоні Парк де Пренс. Таку інформацію надає Le Parisien. Іншими варіантами проведення гри були місто Тулуза та ДР Конго. Федерація футболу Франції планувала провести Суперкубок у столиці африканської держави у місті Кіншаса. Але ПСЖ відмовився грати в Африці, назвавши низку причин: штучне поле, довгий переліт і суттєва різниця в температурі. Федерація футболу Франція розігрує цей трофей за кордоном, починаючи з 2009 року. Суперкубок Франції 2023 був запланований на 5 серпня і мав відбутися в Бангкоку, але був перенесений на початок січня до столиці Франції. Команди ПСЖ Тулуза Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте