Новопризначений менеджер не працював з червня 2022 року.
Жослен Гурвеннек, Getty Images
29 листопада 2023, 18:20
Жослен Гурвеннек став новим головним тренером Нанта, повідомляє офіційний сайт клубу Ліги 1.
Французький спеціаліст очолюватиме клуб до кінця сезону 2023/24. У його контракті також є опція продовження ще на рік.
Гурвеннек не мав робочого місця з червня 2022 року, відколи покинув Лілль. 51-річний менеджер найбільш відомий своєю роботою у Генгамі, з яким він у сезоні 2013/14 виграв Кубок Франції.
Зазначимо, що лише сьогодні клуб попрощався з попереднім керманичем — П'єр Арістуй очолював Нант з 9 травня цього року, протягом 17-ти матчів.