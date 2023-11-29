Франція

Новопризначений менеджер не працював з червня 2022 року.

Жослен Гурвеннек став новим головним тренером Нанта, повідомляє офіційний сайт клубу Ліги 1.

Французький спеціаліст очолюватиме клуб до кінця сезону 2023/24. У його контракті також є опція продовження ще на рік.

📄 Communiqué du Club.



Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur du FC Nantes. — FC Nantes (@FCNantes) November 29, 2023

Гурвеннек не мав робочого місця з червня 2022 року, відколи покинув Лілль. 51-річний менеджер найбільш відомий своєю роботою у Генгамі, з яким він у сезоні 2013/14 виграв Кубок Франції.

Зазначимо, що лише сьогодні клуб попрощався з попереднім керманичем — П'єр Арістуй очолював Нант з 9 травня цього року, протягом 17-ти матчів.