Франція

Італійський фахівець пропрацював у таборі "ткачів" лише два з половиною місяці.

Олімпік Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення італійського фахівця Фабіо Гроссо з посади головного тренера першої команди.

"Ліон хоче подякувати Фабіо Гроссо та його помічникам за їхню участь і професіоналізм з моменту вступу на посаду глави професійної команди", — сказано в заяві "ткачів".

Тимчасовим головним тренером Ліона призначено П’єра Сажа, якому допомагатимуть Жеремі Бреше, Жан-Франсуа Вульє та Ремі Веркутр.

Зазначимо, що Фабіо Гроссо очолив "ткачів" лише у середині вересня цього року.

Після 12 проведених матчів цього сезону Ліон посідає у французькій Лізі 1 останнє місце, маючи в своєму активі лише сім очок.