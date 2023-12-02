Франція

Неймовірний показник команди з Лазурного узбережжя.

Французька Ніцца — єдина команда, яка не програвала жодної секунди у топ-5 європейських чемпіонатів у сезоні-2023/2024. Про це повідомляє аналітичний портал driblab.

У трійку найкращих клубів за цим показникм, також входять леверкузенський Баєр (2,1% ігрового часу) та міланський Інтер (3,5%).

Топ-10 виглядає наступним чином:

Ніцца — 0%

Баєр — 2.1%

Інтер — 3.5%

ПСЖ — 4.3%

Баварія — 6.6%

Ман Сіті — 8.3%

Реал Сосьєдад — 9%

Ювентус — 9.3%

Бетіс — 10.2%

Тоттенгем — 11.7%

Зазначимо, що тренує команду з Лазурного узбережжя італієць Франческо Фаріолі, який свого часу міг очолити донецький Шахтар, але через війну в Україні в останню мить відмовився від пропозиції "гірників".