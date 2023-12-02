Неймовірний показник команди з Лазурного узбережжя.
Ніцца, Getty Images
02 грудня 2023, 13:58
Французька Ніцца — єдина команда, яка не програвала жодної секунди у топ-5 європейських чемпіонатів у сезоні-2023/2024. Про це повідомляє аналітичний портал driblab.
У трійку найкращих клубів за цим показникм, також входять леверкузенський Баєр (2,1% ігрового часу) та міланський Інтер (3,5%).
Топ-10 виглядає наступним чином:
Ніцца — 0%
Баєр — 2.1%
Інтер — 3.5%
ПСЖ — 4.3%
Баварія — 6.6%
Ман Сіті — 8.3%
Реал Сосьєдад — 9%
Ювентус — 9.3%
Бетіс — 10.2%
Тоттенгем — 11.7%
Зазначимо, що тренує команду з Лазурного узбережжя італієць Франческо Фаріолі, який свого часу міг очолити донецький Шахтар, але через війну в Україні в останню мить відмовився від пропозиції "гірників".