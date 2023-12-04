Франція

А Кіліан хоче?

Колишній півзахисник ПСЖ легендарний Роналдіньо хоче, щоб нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе грав за паризький клуб поки не виграє Золотий м'яч. Про це він заявив французькому виданню RMC Sports.

"Такий чудовий гравець, як він, має можливість виграти Золотий м'яч у будь-якій команді, але, оскільки я люблю ПСЖ, я б хотів, щоб він зробив це саме в цьому клубі.

Я сподіваюся, що він виграє його. Він хороший друг і дуже сильний футболіст. Мені подобається його стиль гри", — сказав бразилець.

Роналдіньо виступав за ПСЖ з 2001 по 2003 роки. За цей час, він зіграв за парижан 77 матчів, забив 25 голів та віддав 17 результативних передач.