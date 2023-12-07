Команда Дженнаро Гаттузо не залишила шансів супернику.
Гравці Марселя, фото: twitter.com/OM_Officiel
07 грудня 2023, 00:15
У рамках перенесеного матчу десятого туру французької Ліги 1 Олімпік Марсель приймав на своєму полі Олімпік Ліон, який продовжує йти на останньому місці в турнірній таблиці.
Підопічні Дженнаро Гаттузо відправили у ворота Ліона три "сухих" м'ячі, здобувши тим самим більш ніж впевнену перемогу.
Голами за Марсель відзначилися Вітінья, Мурільйо та Обамеянг.
Марсель — Ліон 3:0
Голи: Вітінья, 21, Мурільйо, 25, Обамеянг, 55