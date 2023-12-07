Франція

Команда Дженнаро Гаттузо не залишила шансів супернику.

У рамках перенесеного матчу десятого туру французької Ліги 1 Олімпік Марсель приймав на своєму полі Олімпік Ліон, який продовжує йти на останньому місці в турнірній таблиці.

Підопічні Дженнаро Гаттузо відправили у ворота Ліона три "сухих" м'ячі, здобувши тим самим більш ніж впевнену перемогу.

Голами за Марсель відзначилися Вітінья, Мурільйо та Обамеянг.

Марсель — Ліон 3:0

Голи: Вітінья, 21, Мурільйо, 25, Обамеянг, 55