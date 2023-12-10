Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSG_inside
10 грудня 2023, 00:20
У рамках п'ятнадцятого туру французької Ліги 1 ПСЖ у своєму полі приймав Нант.
Господарі зуміли здолати гостей завдяки голу від Коло Муані на 83-й хвилині гри.
ПСЖ – Нант 2:1
Голи: Баркола 41, Коло Муані 83 – Мохамед 55.
ПСЖ: Тенас – Хакімі, Маркіньос (Шкріньяр, 61), Даніло Перейра, Ернандес – Солер (Асенсіо, 79), Угарте (Заїр-Емері, 60), Вітінья (Дембеле, 67) – Лі Кан Ін, Баркола (Коло Муані, 79) — Мбаппе.
Нант: Лафон — Кастеллетто, Джемерт, Дюверн (Бамба, 86), Коко (П'єр-Габріель, 61) — Сіссоко (Аблін, 86), Молле, Дуглас, Мутуссамі (Маркіньос, 61), Саймон — Мохамед (Мерлен, 73).
Попередження: Ернандес 90 – Дуглас 29, Дюверн 82.