Франція

Захисник Ліона прокоментував поточний стан справ у клубі.

Французький Ліон від початку поточного сезону перебуває у важкому становищі на дні турнірної таблиці через серію невдалих результатів, яка потягнула за собою зміну вже чотирьох головних тренерів від початку футбольного року.

Аргентинський фланговий захисник Ніколас Тальяфіко, який приєднався до команди влітку минулого року, розповів про настрій усередині колективу.

"Уперше в моїй кар’єрі у команді змінилось настільки багато тренерів за такий короткий відтинок часу.

Це в жодному разі не говорить добре про команду. Це якесь замкнене коло: команда показує погані результати, ви міняєте тренера, а потім це повторюється знову.

Це — погана ситуація для всіх. Треба щось змінювати, бути самокритичним. Ми повинні це змінити.

Тренер, який приходить до клубу, він приходить, щоб допомогти, віддати всього себе роботі. Але врешті-решт, це залежить від нас. Це нам, гравцям, потрібно віддавати всіх себе, робити все разом, захищатись із п’ятьма гравцями чи чотирма.

Із новим тренером ми працюємо так само, як і з усіма іншими. Було кілька невеликих тактичних змін, які декому пішли на користь, а декому — ні. Але найголовніше зараз — іти вперед і перемагати.

У команді є кілька слабких сторін, і все це разом створює ту ситуацію, у якій ми перебуваємо на даний момент", — заявив аргентинський виконавець.

Нагадаємо, що напередодні Ліон здобув сенсаційну перемогу в гостях над Монако (1:0).