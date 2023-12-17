Франція

Француз на топ-рівні.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке з роздратуванням відповів на запитання журналіста про позицію на полі Кіліана Мбаппе. Його слова наводить FootMercato.

"Мені нікого не треба переконувати. Зараз у Мбаппе стільки ж свободи, як і в той момент, коли я сюди прийшов.

Це топ-гравець, який дає нам 50 голів та 25 гольових передач кожен сезон. Він не грає на позиції центрфорварда, але має повну свободу і може переміщатися по всій лініі атаки. Залежно від того, що він робить, команда має адаптуватись.

Я продовжу говорити про це. Я не маю переконувати його. Рішення тренерів, мабуть, мають наслідки. Мене впершу чергу мотивує найкраща гра команди та трофеї", — заявив іспанський фахівець.