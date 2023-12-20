Франція

Габріел Москардо продовжить кар'єру в паризькому гранді.

Юний опорний півзахисник Корінтіанса Габріел Москардо продовжить свою кар'єру в Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у вівторок, 19 грудня, паризький гранд провів позитивну зустріч із колегами з Корінтіанса щодо трансферу 18-річного бразильця.

Відзначається, що сторони погодили трансфер Москардо за гарантовані 22 мільйони євро плюс 1 млн передбачено в якості бонусів.

Залишаються останні деталі, щоб талановитий опорник став новим гравцем ПСЖ.

Зазначимо, що Габріел Москардо відіграв за першу команду Корінтіанса 25 матчів, в яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.