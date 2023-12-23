"Футбол поза політикою", але це неточно.
Мбаппе та Макрон, Getty Images
23 грудня 2023, 12:26
Президент Франції Еммануель Макрон висловився про нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Цитує лідера французької республіки Ouest-France.
"Мбаппе – великий футболіст, але я не його агент. По-перше, я хотів би привітати його з днем народження. По-друге, він є неймовірним спортсменом. Він капітан збірної.
2024-го року буде чемпіонат Європи, який, сподіваюся, ми виграємо. Він в основі команди, в якій будуть молоді таланти, такі як Заїр-Емері", — заявив Макрон.
Раніше повідомлялося, що Суд Ніцци
виправдав колишнього головного тренера ПСЖ Галтьє.