Франція

"Футбол поза політикою", але це неточно.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився про нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Цитує лідера французької республіки Ouest-France.

"Мбаппе – великий футболіст, але я не його агент. По-перше, я хотів би привітати його з днем ​​народження. По-друге, він є неймовірним спортсменом. Він капітан збірної.

2024-го року буде чемпіонат Європи, який, сподіваюся, ми виграємо. Він в основі команди, в якій будуть молоді таланти, такі як Заїр-Емері", — заявив Макрон.