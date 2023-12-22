Франція

Французького фахівця звинувачували у расовій дискримінації.

Кримінальний суд Ніцци виніс виправдувальний вирок у справі расової дискримінації, в якому звинувачувався колишній головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, суд не знайшов достатніх доказів звинувачення 57-річного француза.

Раніше обвинувачуюча сторона вимагала засудити Галтьє до одного умовного року ув'язнення, а також призначити штраф у розмірі 45 тисяч євро та усунути від футболу на три роки.

Нагадаємо, конфлікт за участю Галтьє виник після того, як було опубліковано його листування зі спортивним директором Ніцци, в якому Крістоф вимагав зменшити кількість темношкірих гравців та мусульман.