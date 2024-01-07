Кіліан Мбаппе побив рекорд ПСЖ з голів у Кубку Франції, повідомляє Stats Foot.
За інформацією джерела, після хет-трику у ворота Ревеля у 1/32 фіналу на рахунку 25-річного форварда 30 голів у Кубку.
Він обійшов Франсуа М'Пеле (28 голів).
У поточному сезоні Мбаппе також провів 16 ігор у Лізі 1: на його рахунку 18 голів та 2 асисти.