Франція 07 січня 2024, 23:59 Мбаппе став найкращим бомбардиром ПСЖ у Кубку Франції У француза 30 голів у цьому турнірі. GETTY IMAGES 07 січня 2024, 23:59 Кіліан Мбаппе побив рекорд ПСЖ з голів у Кубку Франції, повідомляє Stats Foot. За інформацією джерела, після хет-трику у ворота Ревеля у 1/32 фіналу на рахунку 25-річного форварда 30 голів у Кубку. Він обійшов Франсуа М'Пеле (28 голів). У поточному сезоні Мбаппе також провів 16 ігор у Лізі 1: на його рахунку 18 голів та 2 асисти. Люди Кіліан Мбаппе Команди ПСЖ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте