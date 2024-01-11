Франція

Організатори змагань висунули трьох кандидатів на отримання нагороди.

Французький футбол пішов на відпочинок напередодні Різдва, тому в грудні команди не встигли награти значну кількість поєдинків.

Однак це не завадило організаторам французької Ліги 1 після завершення календарного місяця визначити трьох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен) / 4 матчі (Гавр, Нант, Лілль, Мец), 4 голи;

– Александер Ляказетт (Ліон) / 5 матчів (Ланс, Марсель, Тулуза, Монако, Нант), 4 голи;

– П’єр-Емерік Обамеянг (Марсель) / 5 матчів (Ренн, Ліон, Лор’ян, Клермон, Монпельє), 4 голи + 4 гольові передачі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ліги 1 та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за жовтень та листопад залишив за собою нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.