Організатори змагань висунули трьох кандидатів на отримання нагороди.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
11 січня 2024, 12:44
Французький футбол пішов на відпочинок напередодні Різдва, тому в грудні команди не встигли награти значну кількість поєдинків.
Однак це не завадило організаторам французької Ліги 1 після завершення календарного місяця визначити трьох кандидатів на отримання звання гравця вересня в місцевому чемпіонаті.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен) / 4 матчі (Гавр, Нант, Лілль, Мец), 4 голи;
– Александер Ляказетт (Ліон) / 5 матчів (Ланс, Марсель, Тулуза, Монако, Нант), 4 голи;
– П’єр-Емерік Обамеянг (Марсель) / 5 матчів (Ренн, Ліон, Лор’ян, Клермон, Монпельє), 4 голи + 4 гольові передачі.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ліги 1 та нижче в цьому матеріалі.
Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за жовтень та листопад залишив за собою нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.