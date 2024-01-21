Франція

Колишній тренер Шахтаря різко відповів своєму зірковому співвітчизнику.

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека відреагував на слова нападника саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду про Лігу 1. Його слова наводить RMC Sport.

"Не треба порівнювати. Не думаю, що так правильно казати. Якщо він щасливий у Саудівській Аравії, то я радий за нього.

Є речі, які не заслуговують на те, щоб я витрачав свій час на відповіді. І його думка – одна з таких речей. Думаю, розумні люди зрозуміють, чому він так сказав", — заявив португалець.

Нагадаємо, на церемонії вручення нагород Globe Soccer Awards, нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду заявив, що, на його думку, саудівська Про-ліга вже зараз сильніша за французьку Лігу 1.