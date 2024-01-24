Франція

Гравець не заграв у Парижі з першої спроби.

Французький Парі Сен-Жермен — це історія не тільки про шалені гроші, що витрачаються на трансфери, але й про безупинний потім молодих кадрів, які проходять крізь структуру клубу.

І не кожному з юнаків у підсумку вдається зачепитись за місце в основній команді.

Зокрема, цю долю на собі випробував італійський центральний півзахисник сенегальського походження Шер Ндур.

19-річного виконавця запросили на правах вільного агента, на тлі підготовки до "дорослого" футболу в складі лісабонської Бенфіки, улітку минулого року.

Проте за цей час він відіграв усього 115 хвилин за чотири матчі та відзначився одним голом.

Як для цього віку, результат більш-менш пристойний, але ігрової практики футболіст майже немає, тож у ПСЖ почали перейматись темпами його розвитку.

Звідси й рішення щодо оренди цієї зими не змусило на себе довго очікувати, а португальська Брага радо відгукнулась на можливість повернути перспективного юнака на Піренейський півострів.