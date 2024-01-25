Франція

"Догі" хочуть більше.

ПСЖ до кінця трансферного вікна запропонують 50 мільйонів євро за 18-річного центрального захисника Лілля Лені Йоро. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, можлива, як оренда з обов'язковим викупом, так й повноцінний трансфер. Йоро є пріоритетною метою парижан. Зазначається, що ПСЖ не хоче чекати на літнє трансферне вікно, щоб підписати юного француза.

Повідомляється, що Лілль не планує відпускати свого вихованця взимку. Президент клубу Олів'є Летанг виключив будь-які переговори щодо захисника у січні, оскільки Лілль хоче зосередитися на виконанні завдань у поточному сезоні.