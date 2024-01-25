"Догі" хочуть більше.
Йоро, Getty Images
25 січня 2024, 17:23
ПСЖ до кінця трансферного вікна запропонують 50 мільйонів євро за 18-річного центрального захисника Лілля Лені Йоро. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, можлива, як оренда з обов'язковим викупом, так й повноцінний трансфер. Йоро є пріоритетною метою парижан. Зазначається, що ПСЖ не хоче чекати на літнє трансферне вікно, щоб підписати юного француза.
Повідомляється, що Лілль не планує відпускати свого вихованця взимку. Президент клубу Олів'є Летанг виключив будь-які переговори щодо захисника у січні, оскільки Лілль хоче зосередитися на виконанні завдань у поточному сезоні.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 360 тис. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Цього сезону, Лені Йоро відіграв за Лілль 24 матчі, забив три голи та записав у свій пасив три жовтих картки.