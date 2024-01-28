Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSG_inside
28 січня 2024, 23:58
У рамках 19 туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Брест.
Столичний клуб вів у два голи, проте потім упустив перемогу. Крім того, наприкінці зустрічі вилучення отримав Барколя.
ПСЖ – Брест 2:2
Голи: Асенсіо 38, Коло Муані 45 – Камара 55, Перейра 80.
ПСЖ: Доннарумма – Заїр-Емері, Перейра, Бералдо, Ернандес (Маркіньйос, 75) – Асенсіо (Солер, 75), Руїс, Вітінья (Рамуш, 89), Барколя – Коло Муані (Дембеле, 69), Мбаппе.
Брест: Бізот – Лала, Шардонне, Брассьє, Локо (Ле Кардіналь, 60) – Камара (Мартен, 60), Маньєтті, Ле-Мелу – Дель Кастільйо (Браїмі, 60), Муньє (Перейра, 81), Ле Дуарон (Сатріано, 81).
Попередження: Ернандес, Ле-Мелу, Лала, Мбаппе, Заїр-Емері, Брассьє, Барколя.
Вилучення: Барколя, 90+3.