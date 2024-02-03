Франція

Дуже амбітно.

В рамках 20-го туру французької Ліги 1, ПСЖ на виїзді переміг Страсбур (2:1). Головний тренер парижан Луїс Енріке після матчу розповів про задачи, які стоять перед його командою на цей сезон.

"До ЛЧ залишилося 12 днів? Через 12 днів ми всі, може, помремо. Ліга чемпіонів зараз мені нецікава – думаю про кубковий матч із Брестом, для нас це фінал.

Прогрес команди? У березні буде гірше, у квітні – краще, у травні – не так добре, у червні – трохи краще. Завдання – до першого червня виграти всі трофеї. Ось такі ми сміливі", — наводить слова іспанця L’Équipe.

Зазначимо, що ПСЖ 15 матчів поспіль не програє у Лізі 1 – 12 перемог та 3 нічиї з вересня минулого року.