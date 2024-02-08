Завершився матч французького кубку.
ПСЖ - Брест - Getty Images
08 лютого 2024, 00:15
ПСЖ виграв у Бреста і вийшов до чвертьфіналу Кубка Франції. Клуб встановив комфортний результат ще у першому таймі, а далі, навіть не дивлячись на гол від опонента в середину другого тайму, забив ще один м'яч.
ПСЖ — Брест 3:1
Голи: Мбаппе, 34, Перейра, 37, Рамос, 90 — Муньє, 65
ПСЖ: Доннарума — Хакімі, Маркіньйос, Перейра, Беральдо — Заїр-Емері, Руїс (Рамос, 79), Вітінья — Дембеле (Асенсіо, 71), Мбаппе, Баркола (Угарте, 78)
Брест: Кудер — Лала, Ле Кардіналь, Брассьє, Локо — Камара (Перейра, 60), Мартен, Маньєтті (Дель Кастільйо, 61) — Думбія — Сатріано (Шардонне, 71), Муньє
Попередження: Маньєтті, Брассьє
Видалення: Брассьє