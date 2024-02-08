Франція

Завершився матч французького кубку.

ПСЖ виграв у Бреста і вийшов до чвертьфіналу Кубка Франції. Клуб встановив комфортний результат ще у першому таймі, а далі, навіть не дивлячись на гол від опонента в середину другого тайму, забив ще один м'яч.

ПСЖ — Брест 3:1

Голи: Мбаппе, 34, Перейра, 37, Рамос, 90 — Муньє, 65

ПСЖ: Доннарума — Хакімі, Маркіньйос, Перейра, Беральдо — Заїр-Емері, Руїс (Рамос, 79), Вітінья — Дембеле (Асенсіо, 71), Мбаппе, Баркола (Угарте, 78)

Брест: Кудер — Лала, Ле Кардіналь, Брассьє, Локо — Камара (Перейра, 60), Мартен, Маньєтті (Дель Кастільйо, 61) — Думбія — Сатріано (Шардонне, 71), Муньє

Попередження: Маньєтті, Брассьє

Видалення: Брассьє