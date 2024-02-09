Франція

Чвертьфінальні матчі відбудуться 27-28 лютого.

Відбулося жеребкування чвертьфінальних матчів Кубку Франції.

Головний фаворит ПСЖ зустрінеться з Ніццей, тоді як Ліон зустрінеться зі Страсбуром.

Ле Пюї, який представляє четвертий дивізіон країни, протистоятиме Ренну, а Руан із третього дивізіону зустрінеться з Валансьэном з другої ліги.

Кубок Франції. 1/4 фіналу

ПСЖ – Ніцца

Ліон — Страсбур

Ренн — Ле Пюї

Руан — Валансьєн

Матчі цієї стадії турніру пройдуть 27 та 28 лютого.