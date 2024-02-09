Чвертьфінальні матчі відбудуться 27-28 лютого.
Гравці ПСЖ, Getty Images
09 лютого 2024, 10:21
Відбулося жеребкування чвертьфінальних матчів Кубку Франції.
Головний фаворит ПСЖ зустрінеться з Ніццей, тоді як Ліон зустрінеться зі Страсбуром.
Ле Пюї, який представляє четвертий дивізіон країни, протистоятиме Ренну, а Руан із третього дивізіону зустрінеться з Валансьэном з другої ліги.
Кубок Франції. 1/4 фіналу
ПСЖ – Ніцца
Ліон — Страсбур
Ренн — Ле Пюї
Руан — Валансьєн
Матчі цієї стадії турніру пройдуть 27 та 28 лютого.