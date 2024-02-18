Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSG_inside
18 лютого 2024, 00:07
У рамках 22-го туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Нанта.
Гості зуміли здолати господарів, відправивши в їхні ворота два голи.
Нант – ПСЖ 0:2
Голи: Ернандес 60, Мбаппе 78 (пенальті).
Нант: Дескам — Коко (Аблін, 79), Паллуа, Кастеллетто, Зезе, Коцца — Сіссоко (Мутуссамі, 79), Чирівелья, Дуглас Аугусто — Кадевере (Траоре, 62), Мохамед (Саймон, 74).
ПСЖ: Доннарумма — Заїр-Емері, Маркіньос (Лукас Бералдо, 70), Данілу, Ернандес — Угарте, Вітінья, Асенсіо (Мбаппе, 62) — Лі Кан Ін (Дембеле, 61), Коло Муані (Хакімі, 62), Барколя (Гонсалу Рамуш, 46).
Попередження: Сіссоко 77.