У рамках 22-го туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Нанта.

Гості зуміли здолати господарів, відправивши в їхні ворота два голи.

Нант – ПСЖ 0:2
Голи: Ернандес 60, Мбаппе 78 (пенальті). 

Нант: Дескам — Коко (Аблін, 79), Паллуа, Кастеллетто, Зезе, Коцца — Сіссоко (Мутуссамі, 79), Чирівелья, Дуглас Аугусто — Кадевере (Траоре, 62), Мохамед (Саймон, 74). 

ПСЖ: Доннарумма — Заїр-Емері, Маркіньос (Лукас Бералдо, 70), Данілу, Ернандес — Угарте, Вітінья, Асенсіо (Мбаппе, 62) — Лі Кан Ін (Дембеле, 61), Коло Муані (Хакімі, 62), Барколя (Гонсалу Рамуш, 46). 

Попередження: Сіссоко 77. 