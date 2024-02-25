Франція

Мрія кожного тренера.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке розповів наскільки важливо для нього проводити ротацію футболістів. Наводить слова іспанця RMC Sport.

"Моя мета – мати 22 гравці основного складу. Знаю, що це неможливо, але це моя мета. Я хочу по два гравці на кожну позицію.

Мені необхідно знати, що у двох матчах можуть зіграти два різні гравці. Футболісти мають розуміти, за що вони боряться. Потрібна конкуренція, суперництво. Це найголовніше і це, саме те, що я намагаюся створити у всіх своїх командах", — сказав головний тренер діючого чемпіона Франції.

В рамках 23-го туру французької Ліги 1 ПСЖ прийматиме Ренн. Гра відбудеться сьогодні, о 18:05 за київським часом.