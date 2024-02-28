Франція

Команда П'єра Сажа не змогла реалізувати моменти в основний час, але все ж отримала путівку до 1/2 фіналу.

У рамках чвертьфіналу Кубка Франції Ліон зустрівся на своєму полі зі Страсбуром.

Незважаючи на помітну перевагу господарів у кількості створених моментів на контролі м'яча, з реалізацією у "ткачів" були помітні проблеми.

За підсумками основного часу команди так і не змогли змінити нулі на табло, тому долю путівки до півфіналу вирішувала післяматчева серія пенальті, в якій більш успішними виявилися гравці ліонського Олімпіка.

Ліон - Страсбур 0:0 (пен. 4:3)

Ліон: Лукас Перрі, Чалета-Цар, О'Браєн, Тальяфіко (Мата, 90), Матич, Мангаля (Шеркі, 77), Какре, Мейтленд-Найлз, Бенрахма, Ляказетт (Орбан, 66), Нуама (Фофана, 77)

Страсбур: Беллааруш, Гільбер (Нжингула, 87), Перрен, Дукуре, Соу, Делен, Мванга (Сеная, 87), Сіссоко, Гамейро (Емега, 64), Баква, Анжело Габріел (Діарра, 46)