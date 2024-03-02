Франція

Завершився центральний поєдинок 24 туру чемпіонату Франції.

У рамках двадцять четвертого туру французької Ліги 1-2023/24 Монако приймав ПСЖ на Стад Луї II.

Господарі поля були ближчими до взяття воріт свого суперника у першому таймі і навіть вийшли вперед, але гол Бен Єддера скасували через офсайд. По перерві керманич гостей Луїс Енріке вирішив замінити нападника Кіліана Мбаппе, який разом із своєю мамою додивлявся поєдинок із трибун. Зазначимо, що Мбаппе вже вдруге поспіль залишає поле, не догравши матч чемпіонату Франції до кінця.

У другій половині протистояння сильнішими були вже парижани, але і вони скористатися своєю ініціативою не зуміли, тож фінальний свисток зафіксував першу з 2015 року нульову нічию у зустрічах цих двох колективів.

Монако — ПСЖ 0:0

Монако: Маєцкі — Сінго, Маріпан, Керер, Уаттара — Мінаміно, Фофана, Акліуш (Бен Сегір, 70), головін — Балогун, Бен Єддер

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Мукіеле, Бералдо, Ернандес (Мендеш, 59) — Солер (Лі, 86), Угарте, Вітінья — Асенсіо (Баркола, 39), Рамос (Дембеле, 59), Мбаппе (Коло Муані, 46)