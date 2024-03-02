Стосунки Луїса Енріке і Кіліана Мбаппе погіршуються.
Головний тренер ПСЖ замінив форварда у двох матчах поспіль — проти Ренна (на 65-й хвилині) і Монако (у перерві). 
За інформацією RMC Sport, стосунки гравця і тренера, які були нормальними до 15 лютого, стали погіршуватися після того, як Мбаппе повідомив партнерам, що залишить паризький клуб влітку. 
У ПСЖ заявили, що заміна Мбаппе в грі з Монако і той факт, що футболіст пішов на трибуну, а не на лавку запасних, не мали негативного впливу на атмосферу в команді. 
Зазначимо, що фаворитом на те, щоб підписати Мбаппе, є мадридський Реал.