Франція

У тренера і футболіста загострюються стосунки.

Стосунки Луїса Енріке і Кіліана Мбаппе погіршуються.

Головний тренер ПСЖ замінив форварда у двох матчах поспіль — проти Ренна (на 65-й хвилині) і Монако (у перерві).

За інформацією RMC Sport, стосунки гравця і тренера, які були нормальними до 15 лютого, стали погіршуватися після того, як Мбаппе повідомив партнерам, що залишить паризький клуб влітку.

У ПСЖ заявили, що заміна Мбаппе в грі з Монако і той факт, що футболіст пішов на трибуну, а не на лавку запасних, не мали негативного впливу на атмосферу в команді.

Зазначимо, що фаворитом на те, щоб підписати Мбаппе, є мадридський Реал.