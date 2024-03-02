У тренера і футболіста загострюються стосунки.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
02 березня 2024, 18:59
Стосунки Луїса Енріке і Кіліана Мбаппе погіршуються.
Головний тренер ПСЖ замінив форварда у двох матчах поспіль — проти Ренна (на 65-й хвилині) і Монако (у перерві).
За інформацією RMC Sport, стосунки гравця і тренера, які були нормальними до 15 лютого, стали погіршуватися після того, як Мбаппе повідомив партнерам, що залишить паризький клуб влітку.
У ПСЖ заявили, що заміна Мбаппе в грі з Монако і той факт, що футболіст пішов на трибуну, а не на лавку запасних, не мали негативного впливу на атмосферу в команді.
Зазначимо, що фаворитом на те, щоб підписати Мбаппе, є мадридський Реал.