Франція

Команда Луїса Енріке не зустріла серйозного супротиву від суперника на шляху до наступної стадії турніру.

У чвертьфінальному матчі поточного розіграшу Кубка Франції Парі Сен-Жермен зустрівся на Парк де Пренс із Ніццою.

Підопічні Луїса Енріке змогли забити вже на 14-ій хвилині завдяки зусиллям Кіліана Мбаппе, а потім Фабіан Руїс подвоїв перевагу парижан.

Незважаючи на те, що Ніцца змогла відіграти один м'яч відставання ще до перерви, вже у другому таймі Лукас Бералдо забив для ПСЖ третій гол та встановив підсумковий рахунок — 3:1. Паризький гранд крокує до півфіналу Кубка Франції.

ПСЖ – Ніцца 3:1

Голи: Мбаппе 14, Руїс 33, Бералдо 60 – Лаборд 37