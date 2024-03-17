Франція

Цікава заява іспанського фахівця.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про ентренадора каталонської Барселони Хаві з яким йому доведеться зустрітися в рамках очного двобою на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я не знаю тренерської роботи Хаві, але він знає мою. Я хотів би, щоб мене тренував він, Гвардіола чи Артета.

Така людина, як Хаві, має рівень, вона виграла чемпіонат Іспанії. Барселона — великий клуб, і нам буде складно", — наводить слова Енріке RMC Sport.

Перший матч 1/4 фіналу ЛЧ між ПСЖ та Барселоною відбудеться на Парк де Пренс, десятого березня, о 22:00 за київським часом.