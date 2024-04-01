Франція

Футболіст може поїхати з Нормандії.

Туринський Ювентус та леверкузенський Баєр мають намір підписати вінгера французького Кана Тід'яма Гоміса. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, керівництво "Старої сеньйори" вже почало вести переговори з французьким клубом. В свою чергу "фармацевти" взимку робили пропозицію по 17-річному гравцю, але отримали відмову від представника Ліги 2. Тим не менш керівництво Баєра продовжує уважно слідкувати за прогресом вінгера збірної Франції U-18.

Зазначається, що Кан вимагатиме за свого вихованця велику суму грошей.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 250 тисяч євро.

Цього сезону Тід'ям Гоміс відіграв за Кан десять матчів.