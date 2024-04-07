Франція

Майже за місяць центрфорварду Страсбура виповниться 37 років.

Центральний нападник Страсбура Кевін Гамейро взяв участь у 300 матчах французької Ліги 1, передає OptaJean.

Ювілейною для 36-річного француза була сьогоднішня виїзна зустріч із Тулузою (0:0) у рамках 28 туру чемпіонату Франції-2023/24.

133 матчі Гамейро провів за Страсбур, який представляє зараз, 108 за Лор'ян і 59 за ПСЖ. На його рахунку 100 голів з ідеальним розподілом на 50 вдома і 50 на виїзді.

Контракт нападника з його нинішнім клубом втрачає чинність наприкінці поточного сезону, тож влітку він, ймовірніше за все, змінить команду.