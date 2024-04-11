Франція

Аргентинець є одним із лідерів клубу.

Центральний захисник Факундо Медіна продовжив свій контракт із Лансом, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Нову угоду 24-річного аргентинця розраховано до кінця червня 2028 року. Влітку минулого року захисника активно пов'язували з переходом до Серії А.

У поточному сезоні Медіна взяв участь у 33 матчах Ланса у всіх турнірах, відзначившись голом і 4 асистами.

У наступному, 29 турі Ліги 1, "криваво-золоті" гостюватимуть у Меца. Матч відбудеться у п'ятницю, 12 квітня.