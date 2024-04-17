Франція

Француз зацікавив низку команд.

Александром Ляказеттом цікавляться клуби чемпіонату Саудівської Аравії та МЛС.

За нападником Ліона уважно стежить Лос-Анджелес Гелаксі, а два клуби з Саудівської Аравії вже зробили футболістові значні пропозиції. Не виключено, що влітку він може покинути французький клуб.

Поточний контракт 33-річного гравця з Ліоном дійсний до 2025 року.

У нинішньому сезоні Ляказетт провів 29 матчів у всіх змаганнях, забивши 18 голів і віддавши 3 результативні передачі.