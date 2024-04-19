Франція

Португалець проводить потужний сезон разом з "догами".

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека може залишити "догів" по завершенню цього сезону. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, до колишнього тренера донецького Шахтаря серйозну зацікавленість виявляють дві французькі команди: Олімпік Ліон та Олімпік Марсель. Також послугами португальського фахівця цікавиться один неназваний клуб італійської Серії А.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Наразі, Лілль під керівництвом Фонсеки йде на четвертому місці у французький Лізі 1. Вчора, в серії післяматчевих пенальті, "доги" поступилися Астон Віллі та вибули з розіграшу Ліги конференцій на стадії 1/4 фіналу турніру.