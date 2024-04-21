Франція

Іспанський фахівець задоволений своїми критиками.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про півфінал Ліги чемпіонів та критику на свою адресу. Його слова наводить журналіст Адрієн Грейнер.

"Фінал Ліги чемпіонів проти Реала? Спочатку ми маємо усунути команду, яка посіла перше місце в нашій групі. Як ви пам'ятаєте, це була "група смерті".

Боруссія — якісна команда, як і ми. Цей півфінал буде дуже складним. У Боруссії є точно таке ж бажання потрапити до фіналу, як і в нас. Якщо ми їх пройдемо, то я вам відповім про суперника у фіналі.

Я працюю тренером вже понад десять років. За цей час на мене нападали, критикували — але мені подобається це, продовжуйте. Собаки гавкають, а я продовжую бігти", — заявив Луїс Енріке.

Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Дортмунд та ПСЖ відбудеться на Зігналь Ідуна Парк, першого травня, о 22:00 за київським часом.