Завершився матч чемпіонату Франції.
ПСЖ - Ліон, twitter.com/PSG_inside
22 квітня 2024, 00:15
У рамках 30-го туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Ліон.
Господарі розгромили гостей, відправивши в їхні ворота чотири голи. Гості зуміли відповісти лише одним м'ячем.
ПСЖ - Ліон 4:1
Голи: Матич 3 (аг), Бералдо 6, Рамуш 32, 42 — Нуама 37.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Мукіеле, 77), Маркіньос (Шкріньяр, 68), Данілу, Бералдо — Вітінья, Заїр-Емері (Солер, 77) — Коло Муані, Асенсіо, Барколя (Меюлю, 68) — Гонсалу Рамуш (Лі Кан Ін, 81).
Ліон: Лопеш — Мейтленд-Найлз, Чалета-Цар, О'Браєн, Енріке — Матич (Толіссо, 68), Какре — Нуама (Фофана, 78), Шеркі (Балде, 77), Бенрахма (Мата, 46) — Ляказетт (Орбан, 68).